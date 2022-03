Stage de taille des arbres fruitiers Viuz-en-Sallaz Viuz-en-Sallaz Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Viuz-en-Sallaz

Stage de taille des arbres fruitiers Viuz-en-Sallaz, 12 mars 2022, Viuz-en-Sallaz.

2022-03-12 09:00:00 – 2022-03-12 16:30:00

Viuz-en-Sallaz Haute-Savoie Viuz-en-Sallaz EUR 40 Vous possédez des arbres fruitiers et aimeriez apprendre à mieux les tailler ? Venez participer à notre stage de taille assuré par Rémy Bazeau, membre des Croqueurs de Pommes 74, une référence en la matière. accueil@paysalp.fr +33 4 50 36 89 18 http://www.paysalp.fr/index.html Maison de la Mémoire / Verger de Sevraz 800 avenue de Savoie Viuz-en-Sallaz

