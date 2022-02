Stage de taille de pierre Hambye Hambye Catégories d’évènement: Hambye

Manche

Stage de taille de pierre Hambye, 2 août 2022, Hambye. Stage de taille de pierre Hambye

2022-08-02 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-02 18:00:00 18:00:00

Hambye Manche Hambye Dans la chapelle Saint-Hubert de l’église abbatiale, initiez-vous ou perfectionnez-vous à la taille de pierre avec un animateur pédagogue et passionné. En compagnie d’Alain Mainhagu, vous apprendrez à faire surgir de la pierre les motifs que vous aurez choisis. L’atelier est ouvert à tous : néophytes comme tailleurs confirmés y trouveront l’occasion d’exprimer leur créativité. Vous repartirez avec une œuvre dont vous serez fiers ! Atelier destiné prioritairement au public adulte. Matériel fourni.

De 10h à 18h.

6 pers. maximum.

Prévoir son pique-nique pour le déjeuner. Attention ! jauge limitée, pensez à réserver tôt au 02 33 61 76 92. Dans la chapelle Saint-Hubert de l’église abbatiale, initiez-vous ou perfectionnez-vous à la taille de pierre avec un animateur pédagogue et passionné. En compagnie d’Alain Mainhagu, vous apprendrez à faire surgir de la pierre les motifs que vous… abbaye.hambye@manche.fr +33 2 33 61 76 92 https://www.manche.fr/patrimoine/abbaye-hambye-N.aspx Dans la chapelle Saint-Hubert de l’église abbatiale, initiez-vous ou perfectionnez-vous à la taille de pierre avec un animateur pédagogue et passionné. En compagnie d’Alain Mainhagu, vous apprendrez à faire surgir de la pierre les motifs que vous aurez choisis. L’atelier est ouvert à tous : néophytes comme tailleurs confirmés y trouveront l’occasion d’exprimer leur créativité. Vous repartirez avec une œuvre dont vous serez fiers ! Atelier destiné prioritairement au public adulte. Matériel fourni.

De 10h à 18h.

6 pers. maximum.

Prévoir son pique-nique pour le déjeuner. Attention ! jauge limitée, pensez à réserver tôt au 02 33 61 76 92. Hambye

dernière mise à jour : 2022-02-18 par Réseau Sites et Musées

Détails Catégories d’évènement: Hambye, Manche Autres Lieu Hambye Adresse Ville Hambye lieuville Hambye Departement Manche

Hambye Hambye Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hambye/

Stage de taille de pierre Hambye 2022-08-02 was last modified: by Stage de taille de pierre Hambye Hambye 2 août 2022 Hambye manche

Hambye Manche