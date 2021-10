Stage de Taiko, art de vibration et de joie Studios Campus, 19 décembre 2021, Paris.

Stage de Taiko, art de vibration et de joie

Studios Campus, le dimanche 19 décembre à 12:00

### Les stages de Taiko Les stages de tambour japonais (Taiko) s’adressent à vous si vous souhaitez faire la découverte du Taiko ou si vous êtes initié.e et souhaitez aller plus loin dans votre pratique. Ils sont idéaux si vous êtes de passage à Paris pour un week-end et/ou si vous habitez loin et ne pouvez pas accéder aux cours hebdomadaires. Les stages permettent aussi aux élèves réguliers des cours hebdomadaires d’approfondir rapidement l’art du Taiko et pouvoir plus aisément s’amuser avec les techniques apprises. ### Objectifs * Développer son centrage et son ressenti corporel au niveau du bassin (Koshi). * Développer le travail musculaire intérieur. * Acquérir à la fois rigueur et souplesse corporelle. * Développer progressivement son énergie et la canaliser. * Apprendre le rythme. * Apprendre à jouer avec soi et avec les autres. * S’amuser avec le Taiko et se faire plaisir. * Être en mesure de jouer une composition musicale à la fin du stage. ### Tarif * 85 € * 70 € pour les élèves réguliers * 3 stages sur l’année : 78 €/stage. * 6 stages sur l’année : 70 €/stage. Les places sont limités (4 à 6 selon la période Covid).

Participation sur inscription

Venez vivre une après-midi pour vous reconnecter à vous-même au travers du Taiko !

Studios Campus 12 bis rue Froment, 75011 Paris Paris Quartier de la Roquette



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-19T12:00:00 2021-12-19T17:00:00