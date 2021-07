STAGE DE TAI CHI CHUAN Le Mans, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Le Mans.

STAGE DE TAI CHI CHUAN 2021-07-10 – 2021-07-10 Association SPIRALES – Centre Beaulieu 176 Avenue François Chancel

Le Mans Sarthe

« respirer à pleins poumons »

Des mouvements en conscience

adhésion à l’association 8€ (pour les non-adhérents)

stage 4€

inscription auprès du secrétariat : 02-43-23-20-47

ou réservation au 06-32-24-23-63 auprès de Cathy Drouet

Stage de Tai Chi Chuan & Médecine Traditionnelle Chinoise : samedi 19 juin 21

Des mouvements en conscience des 5 saisons

« chevaucher le tigre » et gravir la montagne !

RV à 13h50 au parking de la salle joel LE THEULE de Spay , juste à coté du domaine de Houssay. Covoiturage possible du Mans ( parking Carrefour Market la pointe à 13 h20 !)

Une ballade méditative et respiratoire de 4,5km maxi (2h) Un atelier accessible à tous, pratiquant ou pas le Taï-chi-chuan ou le

Qi Gong, permettra à chacun de s’imprégner des marches en conscience du

taiji en lien avec l’énergie de saison : « Chevaucher le tigre et gravir la montagne «

voici les dates des ateliers plein air !

ATELIERS DE TAICHICHUAN EN PLEIN AIR à venir

et Médecine Traditionnelle Chinoise

Des mouvements en conscience des 5 saisons

un SAMEDI PAR MOIS

10 JUILLET,21 aout. 25 septembre, 9 octobre, 6 novembre,11 decembre,15 janvier, 26 février, 19 mars ,2 avril, 14 mai 2022, 18 juin 2022.

Un atelier accessible à tous pratiquant ou pas le Taï-chi-chuan ou le

Qi Gong, permettra à chacun de s’imprégner des marches en conscience du

taiji en lien avec l’énergie de la saison.

Séance d’échauffements , ponctuée d ‘exercices et marches conscientes durant la ballade , d’ étirements taichi-qi gong , de méditations et sons thérapeutiques.

(apporter un sac plastique et un petit coussin( ex :dessus de chaise ) ( Prévoir à boire ! ) · Encadrement effectué par animatrice Diplômée FFRP., titulaire du brevet état d’ éducateur sportif et diplômée fédérale en taichi habilitation sport santé.

sur inscription préalable uniquement à .cathy.drouet@orange.fr

