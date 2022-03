Stage de Tai Chi adulte Saint-Hilaire-sur-Erre Saint-Hilaire-sur-Erre Catégories d’évènement: Orne

Saint-Hilaire-sur-Erre

Stage de Tai Chi adulte Saint-Hilaire-sur-Erre, 24 avril 2022, Saint-Hilaire-sur-Erre. Stage de Tai Chi adulte Saint-Hilaire-sur-Erre

2022-04-24 09:30:00 09:30:00 – 2022-04-24 12:00:00 12:00:00

Saint-Hilaire-sur-Erre Orne Saint-Hilaire-sur-Erre Stage de Tai Chi pour adultes accompagné par des champions de France Tarif non communiqué. Stage de Tai Chi pour adultes accompagné par des champions de France Tarif non communiqué. foyerruralsthilaire@orange.fr +33 6 32 35 08 26 Stage de Tai Chi pour adultes accompagné par des champions de France Tarif non communiqué. Saint-Hilaire-sur-Erre

dernière mise à jour : 2022-03-05 par CdC des Collines du Perche Normand

Détails Catégories d’évènement: Orne, Saint-Hilaire-sur-Erre Autres Lieu Saint-Hilaire-sur-Erre Adresse Ville Saint-Hilaire-sur-Erre lieuville Saint-Hilaire-sur-Erre Departement Orne

Saint-Hilaire-sur-Erre Saint-Hilaire-sur-Erre Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-hilaire-sur-erre/

Stage de Tai Chi adulte Saint-Hilaire-sur-Erre 2022-04-24 was last modified: by Stage de Tai Chi adulte Saint-Hilaire-sur-Erre Saint-Hilaire-sur-Erre 24 avril 2022 Orne Saint-Hilaire-sur-Erre

Saint-Hilaire-sur-Erre Orne