Besançon Doubs Stage de taekwondo Le Taekwondo Club Besançon organise un stage de taekwondo ITF le 4 juin prochain, de 9 h à 13 h, sous la direction du Maître Dara Chan Uk, ceinture noire 7e dan ITF, au Pôle sportif des Montboucons, à Besançon. Ce stage sera ouvert au grand public, à partir de 10 ans (dans la limite des places disponibles et dans le respect des règles sanitaires en vigueur). L’occasion de découvrir un art martial accessible à tous, sous la conduite d’un des plus grands Maîtres ITF. Tarif : 20 euros pour les non-adhérents.

