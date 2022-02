STAGE DE TABLEAU DE SABLE À BEAUFORT-EN-VALLÉE Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou Catégories d’évènement: Beaufort-en-Anjou

Maine-et-Loire

STAGE DE TABLEAU DE SABLE À BEAUFORT-EN-VALLÉE Beaufort-en-Anjou, 26 mars 2022, Beaufort-en-Anjou. STAGE DE TABLEAU DE SABLE À BEAUFORT-EN-VALLÉE place de l’usine à gaz Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou

2022-03-26 – 2022-03-26 place de l’usine à gaz Beaufort en Vallée

Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire EUR 6.5 Falia vous propose des stages de création de tableau de sable : Comment peindre sans peinture mais avec du sable.

Sur réservation . Stage de Tableau de sable à Beaufort-en-Vallée atelierdurempart@orange.fr +33 2 41 80 39 04 http://www.atelier-du-rempart.net/ Falia vous propose des stages de création de tableau de sable : Comment peindre sans peinture mais avec du sable.

Sur réservation . place de l’usine à gaz Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Beaufort-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Beaufort-en-Anjou Adresse place de l’usine à gaz Beaufort en Vallée Ville Beaufort-en-Anjou lieuville place de l’usine à gaz Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

STAGE DE TABLEAU DE SABLE À BEAUFORT-EN-VALLÉE Beaufort-en-Anjou 2022-03-26 was last modified: by STAGE DE TABLEAU DE SABLE À BEAUFORT-EN-VALLÉE Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou 26 mars 2022 Beaufort-en-Anjou maine-et-loire

Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire