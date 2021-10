STAGE DE SYLVOTHÉRAPIE Saint-Pons-de-Thomières, 28 novembre 2021, Saint-Pons-de-Thomières.

Saint-Pons-de-Thomières Hérault Saint-Pons-de-Thomières

25 EUR Stage de Sylvothérapie selon l’enseignement traditionnel Japonais pour tous les âges..

Marche en forêt, découverte botanique, nouvelle pédagogie synesthésique, exercices respiratoires, apprentissage articulaires et musculaires non forcés en harmonie avec les sensations de la nature, relaxation neuro-musculaire, exercices de chant lyrique, hypnose Éricksonienne et techniques d’ostéopathie appliquées au végétal.

Stage proposé par Nicolas PINELLI – Chercheur en sciences (ancien chanteur, ex-ostéopathe)

jbpinelli@hotmail.com +33 6 12 18 89 49

Nicolas PINELLI

