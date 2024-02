Stage de swing – lindy hop (tous niveaux) La CLEF Saint-Germain-en-Laye, dimanche 17 mars 2024.

Stage de swing – lindy hop (tous niveaux) Venez apprendre, vous initier, vous perfectionner dans une ambiance ludique et néanmoins technique. L’idée étant de s’amuser sur les pistes ! Dimanche 17 mars, 14h15 La CLEF 15€ la séance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-17T14:15:00+01:00 – 2024-03-17T15:45:00+01:00

Fin : 2024-03-17T14:15:00+01:00 – 2024-03-17T15:45:00+01:00

Issu du Charleston, du foxtrot et des claquettes (côté jeux de jambes), le lindy hop est une danse de rue qui s’est développée dans les années 30, dans la communauté noire-américaine de Harlem. Depuis la fin des années 80, elle refait surface en Europe. Les danses swing se caractérisent avant tout par une énergie débordante et un brin de folie qui incluent un « bounce » – rebond dans le sol. Pratiquées seul(e) ou à deux, ces danses originales et ludiques reviennent sur les pistes pour le plus grand plaisir de tous. Hommes, femmes, vous avez envie de bouger et de dépenser des calories dans une ambiance conviviale et vintage ? Alors c’est le cours qu’il vous faut !

Bon à savoir

— Un dimanche par mois (1h30)

— Ados et adultes, tous niveaux

Quel tarif ?

— 15€ la séance

— Inscription sur place

Intervenante

— Aude Guiffes de Couleurs Swing

Pour en savoir plus

— accueil@laclef.asso.fr

Dernières séances

— 28 avril

— 26 mai

— 23 juin

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « accueil@laclef.asso.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/couleursswing/ »}, {« link »: « mailto:accueil@laclef.asso.fr »}]

stage danse