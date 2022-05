Stage de Spectacle Equestre avec Garance Lutiau

Stage de Spectacle Equestre avec Garance Lutiau, 2 juillet 2022, . Stage de Spectacle Equestre avec Garance Lutiau

2022-07-02 09:00:00 – 2022-07-03 18:00:00 250 EUR 250 250 Stage de spectacle équestre et travail à pied avec une professionnelle du spectacle équestre en liberté, Garance Lutiau, qui a remporté le grand concours de performances équestres, Etoiles Equestres,au salon du cheval à Angers, en 2019. Stage de spectacle équestre et travail à pied avec une professionnelle du spectacle équestre en liberté, Garance Lutiau, qui a remporté le grand concours de performances équestres, Etoiles Equestres,au salon du cheval à Angers, en 2019. secretariat.tourainecheval@gmail.com +33 2 47 82 86 29 Stage de spectacle équestre et travail à pied avec une professionnelle du spectacle équestre en liberté, Garance Lutiau, qui a remporté le grand concours de performances équestres, Etoiles Equestres,au salon du cheval à Angers, en 2019. dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville