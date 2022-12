Stage de souffle !- Art&Muz Mouthe Mouthe Catégories d’évènement: Doubs

Doubs Le placement, la colonne d’air, l’émission confortable, le son de

l’instrumentiste à vent. Venez faire le point sur votre véritable

instrument : votre corps ! Comprendre comment trouver votre

posture, comment libérer vos aigus, ou encore comment ça marche,

autant d’aspects étudiés avec Mali Zivkovic, trompettiste et chanteur

diplômé du Centre des Musiques Didier Lockwood et chanteur

d’Opéra ! artetmuz.contact@gmail.com https://www.artetmuz.fr/ Mouthe

