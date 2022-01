Stage de soudure – niveau 2 Larbey, 5 mars 2022, Larbey.

Stage de soudure – niveau 2 Café Boissec 303 Route de l’Eglise Larbey

2022-03-05 09:00:00 – 2022-03-06 17:00:00 Café Boissec 303 Route de l’Eglise

Larbey Landes

10 10 EUR Après la découverte, voici venir le temps de l’entraînement et du perfectionnement ! Et des projets persos si vous le souhaitez… Voilà un stage 1000% soudure, pour gagner en confiance, en autonomie et en doigté !

Attention, seulement 6 places disponibles ! Si vous amenez votre propre poste à souder nous pourrons ouvrir des places supplémentaires.

Stage accessible aux personnes ayant déjà suivi un stage de soudure auprès du Café Boissec, ou ayant déjà soudé sans ayant suivi de formation.

Stage niveau 1 : 12 et 13 février.

Après la découverte, voici venir le temps de l’entraînement et du perfectionnement ! Et des projets persos si vous le souhaitez… Voilà un stage 1000% soudure, pour gagner en confiance, en autonomie et en doigté !

Attention, seulement 6 places disponibles ! Si vous amenez votre propre poste à souder nous pourrons ouvrir des places supplémentaires.

Stage accessible aux personnes ayant déjà suivi un stage de soudure auprès du Café Boissec, ou ayant déjà soudé sans ayant suivi de formation.

Stage niveau 1 : 12 et 13 février.

+33 5 58 97 57 93

Après la découverte, voici venir le temps de l’entraînement et du perfectionnement ! Et des projets persos si vous le souhaitez… Voilà un stage 1000% soudure, pour gagner en confiance, en autonomie et en doigté !

Attention, seulement 6 places disponibles ! Si vous amenez votre propre poste à souder nous pourrons ouvrir des places supplémentaires.

Stage accessible aux personnes ayant déjà suivi un stage de soudure auprès du Café Boissec, ou ayant déjà soudé sans ayant suivi de formation.

Stage niveau 1 : 12 et 13 février.

Café Boissec – Sac de billes

Café Boissec 303 Route de l’Eglise Larbey

dernière mise à jour : 2022-01-24 par