STAGE DE SOUDURE ET MÉTAL Lodève, samedi 3 février 2024.

STAGE DE SOUDURE ET MÉTAL Lodève Hérault

Venez découvrir en théorie et en pratique différentes techniques de soudure et meulage !

Puis décorer votre projet avec créativité.

Possibilité de manger à la cantine associative le samedi.

Amenez votre repas le dimanche.

Rue de la Sous-Préfecture

Lodève 34700 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 09:00:00

fin : 2024-02-04 18:00:00



L’événement STAGE DE SOUDURE ET MÉTAL Lodève a été mis à jour le 2024-01-25 par OT LODEVOIS ET LARZAC