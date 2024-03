Stage de sophrologie pour apprendre à se détendre, gérer son stress, intégrer cette pratique dans son quotidien. Château de Soule Ramonville-Saint-Agne, samedi 16 mars 2024.

Stage de sophrologie pour apprendre à se détendre, gérer son stress, intégrer cette pratique dans son quotidien. Ouvert à tous Samedi 16 mars, 09h45 Château de Soule 30 € le stage (plus adhésion 6 euros)

Début : 2024-03-16T09:45:00+01:00 – 2024-03-16T12:45:00+01:00

Des exercices pour apprendre à relâcher son corps et son mental, un travail sur la respiration, quelques mouvements, des visualisations.

Se pratique debout ou assis.

Tarif réduit sur demande et justificatifs

Nous contacter au préalable : elancorpsconscience@gmail.com

SOPHROLOGIE DETENTE

Elan Corps Conscience