Léognan Léognan Gironde, Léognan Stage de sophrologie Léognan Léognan Catégories d’évènement: Gironde

Léognan

Stage de sophrologie Léognan, 18 décembre 2021, Léognan. Stage de sophrologie Salle de danse Talons Pointes 3 Rue Louise Michel Léognan

2021-12-18 14:00:00 – 2021-12-18 Salle de danse Talons Pointes 3 Rue Louise Michel

Léognan Gironde Léognan Gironde Formé à l’école française supérieure de sophrologie, il m’est apparu comme une évidence d’allier la sophrologie et la danse. L’atelier se compose d’une partie sur le travail du corps, une partie d’exercice de relaxation dynamique et une sophronisation. Je vous attends avec impatience pour passer un moment de détente et de bien être ensemble. Il est important de trouver un petit moment pour soi … Formé à l’école française supérieure de sophrologie, il m’est apparu comme une évidence d’allier la sophrologie et la danse. L’atelier se compose d’une partie sur le travail du corps, une partie d’exercice de relaxation dynamique et une sophronisation. Je vous attends avec impatience pour passer un moment de détente et de bien être ensemble. Il est important de trouver un petit moment pour soi … +33 7 81 73 43 80 Formé à l’école française supérieure de sophrologie, il m’est apparu comme une évidence d’allier la sophrologie et la danse. L’atelier se compose d’une partie sur le travail du corps, une partie d’exercice de relaxation dynamique et une sophronisation. Je vous attends avec impatience pour passer un moment de détente et de bien être ensemble. Il est important de trouver un petit moment pour soi … Sage Friedman

Salle de danse Talons Pointes 3 Rue Louise Michel Léognan

dernière mise à jour : 2021-12-13 par OT Montesquieu

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Léognan Autres Lieu Léognan Adresse Salle de danse Talons Pointes 3 Rue Louise Michel Ville Léognan lieuville Salle de danse Talons Pointes 3 Rue Louise Michel Léognan