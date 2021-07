Le Pouliguen Le Pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique STAGE DE SOPHROLOGIE DÉTENTE Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

STAGE DE SOPHROLOGIE DÉTENTE Le Pouliguen, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Le Pouliguen. STAGE DE SOPHROLOGIE DÉTENTE 2021-07-19 – 2021-07-23 Point de rencontre : poste de secours Plage du Nau

Le Pouliguen Loire-Atlantique « LÂCHER-PRISE »

Relâcher le mental pour se donner la chance de vivre moins de stress et évacuer les tensions du corps.

Retrouver l’apaisement et se recharger en énergie positive. ​Stage complet de 5 jours ou à la séance : Jour 1: Changer de focus

Jour 2: Prendre du recul

Jour 3: Créer sa bulle de protection

Jour 4 : Vivre un moment de symbiose corps/esprit

Jour 5: Ancrer ses nouvelles capacités bien-être Le stage est animé par Mme Marie Laure GUYOT Sophrologue et Hypno-praticienne.

Ainsi que les stages de SOPHRO-DÉCOUVERTE & HYPNO-RELAXATION dont vous trouverez le programme en cliquant sur le lien. En cas d’intempéries ou de force majeure, nous nous réservons le droit d’annuler la séance. ml.guyot-therapeute@outlook.fr +33 6 26 73 36 42 https://www.labaulesophrohypnose.com/ « LÂCHER-PRISE »

Relâcher le mental pour se donner la chance de vivre moins de stress et évacuer les tensions du corps.

Retrouver l’apaisement et se recharger en énergie positive. ​Stage complet de 5 jours ou à la séance : Jour 1: Changer de focus

Jour 2: Prendre du recul

Jour 3: Créer sa bulle de protection

Jour 4 : Vivre un moment de symbiose corps/esprit

Jour 5: Ancrer ses nouvelles capacités bien-être Le stage est animé par Mme Marie Laure GUYOT Sophrologue et Hypno-praticienne.

Ainsi que les stages de SOPHRO-DÉCOUVERTE & HYPNO-RELAXATION dont vous trouverez le programme en cliquant sur le lien. En cas d’intempéries ou de force majeure, nous nous réservons le droit d’annuler la séance. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Pouliguen Adresse Point de rencontre : poste de secours Plage du Nau Ville Le Pouliguen lieuville 47.27208#-2.42446