Stage de sophrologie détente Lâcher-prise
Le pouliguen, Loire-Atlantique

Loire-Atlantique

Stage de sophrologie détente Lâcher-prise
28 juin 2021

du lundi 28 juin au vendredi 10 septembre

Relâcher le mental pour se donner la chance de vivre moins de stress et évacuer les tensions du corps. Retrouver l’apaisement et se recharger en énergie positive. ​Stage complet de 5 jours ou à la séance : Jour 1: Changer de focus Jour 2: Prendre du recul Jour 3: Créer sa bulle de protection Jour 4 : vivre un moment de symbiose corps/esprit Jour 5: Ancrer ses nouvelles capacités bien-être Le stage est dispensé par Mme Marie-Laure GUYOT. Mme Guyot propose également des stages de [sophro-découverte](https://www.labaule-guerande.com/tout-l-agenda.html) et [d’hypno-relaxation](https://www.labaule-guerande.com/tout-l-agenda.html). En cas de force majeure/intempéries, nous nous réservons le droit d’annuler la séance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-28T10:00:00 2021-06-28T11:00:00;2021-06-29T10:00:00 2021-06-29T11:00:00;2021-06-30T10:00:00 2021-06-30T11:00:00;2021-07-01T10:00:00 2021-07-01T11:00:00;2021-07-02T10:00:00 2021-07-02T11:00:00;2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T11:00:00;2021-07-19T10:00:00 2021-07-19T11:00:00;2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T11:00:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T11:00:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T11:00:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T11:00:00;2021-08-23T10:00:00 2021-08-23T11:00:00;2021-08-24T10:00:00 2021-08-24T11:00:00;2021-08-25T10:00:00 2021-08-25T11:00:00;2021-08-26T10:00:00 2021-08-26T11:00:00;2021-08-27T10:00:00 2021-08-27T11:00:00;2021-09-06T10:00:00 2021-09-06T11:00:00;2021-09-07T10:00:00 2021-09-07T11:00:00;2021-09-08T10:00:00 2021-09-08T11:00:00;2021-09-09T10:00:00 2021-09-09T11:00:00;2021-09-10T10:00:00 2021-09-10T11:00:00

