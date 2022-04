Stage de Sonothérapie à la MJC de Cahors Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Stage de Sonothérapie à la MJC de Cahors Cahors, 24 avril 2022, Cahors. Stage de Sonothérapie à la MJC de Cahors Cahors

2022-04-24 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-24 13:00:00 13:00:00

Cahors Lot Cahors Lot Relaxation, méditation, voyage, harmonisation au service de notre bien-être Ce stage, animé par Hélène Quintana, est ouvert aux adolescents et aux adultes. La musique soigne le cœur, le corps et l’esprit… Venez vous initier à la pratique d’instruments tels que les bols tibétains, les bols de cristal et à d’autres instruments +33 6 65 22 62 62 Relaxation, méditation, voyage, harmonisation au service de notre bien-être MJC de Cahors

Cahors

dernière mise à jour : 2022-04-01 par OT Cahors – Vallée du Lot Lot Tourisme – Agence de Développement TouristiqueLot Tourisme – Agence de Développement Touristique

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Ville Cahors lieuville Cahors Departement Lot

Cahors Cahors Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors/

Stage de Sonothérapie à la MJC de Cahors Cahors 2022-04-24 was last modified: by Stage de Sonothérapie à la MJC de Cahors Cahors Cahors 24 avril 2022 cahors Lot

Cahors Lot