Finistère Plouezoc’h Traditionnelle journée dédiée à la musique bretonne organisée par l’association Galv an Dans. Stage l’après-midi et fest-noz le soir. – À 14h : stage de sonneurs biniou-bombarde, animé parJ.E. Le Goff et Y.Kerjean.

Terroir Fisel inscription obligatoire avant le 17 février au 06 73 76 87 32

Tarif stage 15€. – À 20h30 : fest-noz avec les sonneurs : J.E. Le Goff – Y. Kerjean et G. Berthou – D. Philippe. Chanteurs: JD. Bourdonnay – PY. Le Panse et S. Le Roux – J. David

Entrée:7€ fest-noz + stage :20€ Salle des associations Keristin

Bourg de Plouezoc’h pascallegourrier@orange.fr +33 6 73 76 87 32 Maison des associations Keristin Plouezoc’h

