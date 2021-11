Stage de skating découverte Chapelle-des-Bois, 3 janvier 2022, Chapelle-des-Bois.

Stage de skating découverte GLISSES NORDIQUES 30 route des Pâturages Chapelle-des-Bois

2022-01-03 – 2022-01-07 GLISSES NORDIQUES 30 route des Pâturages

Chapelle-des-Bois Doubs

94.5 105 EUR Savoir glisser, tourner. C’est un stage d’initiation proposé à tous ceux qui débutent le skating mais qui pratiquent déjà régulièrement une activité de glisse telle que le ski classique, le ski alpin, le roller, le patin à glace.

Du lundi au vendredi

Découverte des bases techniques du skating.

Mise en confiance, aisance générale.

Situations favorisant l’équilibre et la glisse.

Déplacement en terrain plat puis vallonné.

Pas tournant.

4 à 10 km par 1/2j

Condition physique :

Vous avez déjà une activité physique ou sportive, vous êtes en bonne forme. Préparez votre séjour autour d’activités qui sollicitent l’équilibre (roller, patin à glace…) et l’endurance (marche, course à pied, vélo, natation). Cette préparation vous permettra de profiter pleinement de votre séjour.

