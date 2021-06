Stage de sérigraphie artisanale Compagnons du Devoir, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Pantin.

Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 9h à 17h

Le samedi 10 juillet 2021

de 9h à 17h

payant

Impression artisanale sur de nombreux supports (textile, papier, cuir et bois). Stage tous niveaux et tous publics.

L’atelier propose une initiation à la création de motifs et à l’impression artisanale sur différents supports (textile, papier, cuir et bois). Vous aurez la possibilité de personnaliser t-shirts, tote bags, papeterie et bien d’autres objets.

Compagnons du Devoir 22 rue des Grilles Pantin 93500

5 : Hoche (282m) 5 : Église de Pantin (566m)



Contact :ROBERT cybert.mail@gmail.com cybert.mail@gmail.com

