Stage de Sensibilisation à la Langue des Signes Française Le Grenier, 25 avril 2022, Castanet-Tolosan.

Après les chuuut parties ! ————————– un stage d’une semaine ———————- Le Grenier accueil Valérie Oreggia pour un stage initiatique à la Langue des Signes Française, **du lundi 25 au vendredi 29 avril** soit à 16h soit à 18h – pour un forfait à 40 € la semaine ou 10€ la séance. Découverte, première approche de la culture sourde et sensibilisation Un atelier d’une heure et demie par jour sur la semaine entière avec une progression entre chaque Les enfants à partir de 6 ans, jeunes, adultes et personnes âgées sont invités à participer. INSCRIPTION : [[https://www.helloasso.com/associations/ressources/evenements/cours-lsf](https://www.helloasso.com/associations/ressources/evenements/cours-lsf)](https://www.helloasso.com/associations/ressources/evenements/cours-lsf) Les horaires seront maintenus en fonction du nombre de personnes inscrites, à minima 9 personnes, maximum 15 personnes. **Plus d’info** au 07 77 04 96 29 ou via [[ressources@legrenier.cafe](mailto:ressources@legrenier.cafe)](mailto:ressources@legrenier.cafe)

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne



