Stage de self-défense, les outils des arts martiaux La Richardais La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais

Stage de self-défense, les outils des arts martiaux La Richardais, 18 décembre 2022, La Richardais La Richardais. Stage de self-défense, les outils des arts martiaux 5 Rue de la Ville Biais Crossfit Dinard ZAC de la Marre La Richardais Ille-et-Vilaine Crossfit Dinard 5 Rue de la Ville Biais

2022-12-18 – 2022-12-18

Crossfit Dinard 5 Rue de la Ville Biais

La Richardais

Ille-et-Vilaine La Richardais Un stage gratuit pour découvrir le karaté et le jiu-jitsu brésilien au travers du self défense. Pendant toute une matinée d’échange et de partage, nous verrons les bons comportements à adopter et des techniques simples pour se protéger et de dégager de certaines situations. Programme :

9h à 10h – Comment se libérer d’un agresseur – Réservé aux femmes

10h à 12h – Les comportements à adopter, les réactions et techniques à avoir pour se protéger (mise en situation) – Tout public Ce stage est animé par :

– Thomas VALET, ceinture noire de JJB et formateur au comité Bretagne

– Yann PAILLAT, ceinture noire de karaté kyokushin et ancien combattant de haut niveau. Le stage se déroule dans les locaux de crossfit dinard, 5 Rue de la Ville Biais, 35780 La Richardais.

Pour tout renseignement ou inscription contactez le 06 80 53 55 36 +33 6 80 53 55 36 Crossfit Dinard 5 Rue de la Ville Biais La Richardais

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, La Richardais Autres Lieu La Richardais ZAC de la Marre Adresse La Richardais Ille-et-Vilaine Crossfit Dinard 5 Rue de la Ville Biais Ville La Richardais La Richardais lieuville Crossfit Dinard 5 Rue de la Ville Biais La Richardais Departement Ille-et-Vilaine

La Richardais ZAC de la Marre La Richardais La Richardais Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-richardais-la-richardais/

Stage de self-défense, les outils des arts martiaux La Richardais 2022-12-18 was last modified: by Stage de self-défense, les outils des arts martiaux La Richardais La Richardais ZAC de la Marre 18 décembre 2022 5 Rue de la Ville Biais Crossfit Dinard ZAC de la Marre La Richardais Ille-et-Vilaine La Richardais Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine La Richardais

La Richardais La Richardais Ille-et-Vilaine