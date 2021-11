Hendaye Hendaye 64700, Hendaye Stage de self défense Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: 64700

Hendaye

Stage de self défense Hendaye, 26 novembre 2021, Hendaye. Stage de self défense Centre Social Denentzat 29 Rue Richelieu Hendaye

2021-11-26 18:30:00 – 2021-11-26 Centre Social Denentzat 29 Rue Richelieu

Hendaye 64700 En partenariat avec le club MMA Factory Team Silencer. Sur inscription (jauge limitée à 35) auprès de l’association Bagera/Nous Sommes, avant le 22 novembre. En partenariat avec le club MMA Factory Team Silencer. Sur inscription (jauge limitée à 35) auprès de l’association Bagera/Nous Sommes, avant le 22 novembre. +33 7 55 64 92 55 En partenariat avec le club MMA Factory Team Silencer. Sur inscription (jauge limitée à 35) auprès de l’association Bagera/Nous Sommes, avant le 22 novembre. Centre Social Denentzat 29 Rue Richelieu Hendaye

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 64700, Hendaye Autres Lieu Hendaye Adresse Centre Social Denentzat 29 Rue Richelieu Ville Hendaye lieuville Centre Social Denentzat 29 Rue Richelieu Hendaye