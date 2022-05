Stage de sculpture

2022-07-02 – 2022-07-02 Pendant le salon du Goëland Masqué, vous aurez la possibilité de vous initier à la sculpture, au carnet de voyage ou à la photographie.

Matériel fourni, vous repartez avec votre sculpture. (sur inscription) Pendant le salon du Goëland Masqué, vous aurez la possibilité de vous initier à la sculpture, au carnet de voyage ou à la photographie.

