du samedi 12 mars au dimanche 13 mars à Musée Georges Labit

### Stage de sculpture tibétaine par Richard Granado, sculpteur Formé en France, en Belgique et au Népal auprès de Maîtres Sculpteurs de la cour Royale du Bouthan, [Richard Granado](https://richardgranado.com) exerce cette activité depuis 1985. La technique de «l’argile/coton» sans cuisson sera abordée. Le travail de modelage mettra l’accent sur la précision, la fluidité du geste ainsi que la présence dans l’instant. ### Infos pratiques * Du samedi 12 au dimanche 13 mars, de 10h à 17h * Adultes : 10 personnes maximum (merci de prévenir le musée en cas de désistement) * Ouverture des réservations un mois avant, au 05 31 22 99 80, de 10h à 17h (sauf le mardi).

60€ les deux journées (repas non compris).

