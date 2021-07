Stage de sculpture terre-pierre La Chaussée-Tirancourt, 14 août 2021-14 août 2021, La Chaussée-Tirancourt.

Stage de sculpture terre-pierre 2021-08-14 – 2021-08-16

La Chaussée-Tirancourt Somme La Chaussée-Tirancourt

Amateur d’art et de scultpure ? Ce stage est fait pour vous !

Chris Bazireau, sculpteur et artiste plasticienne vous propose des stages d’initiation de la sculpture terre-pierre pendant trois jours tout au long de l’été.

De nombreuses dates sont disponibles entre juillet et septembre.

Ces stages sont ouverts à tous à partir de 12 ans.

Vous travaillerez essentiellement la terre glaise et la pierre calcaire. Outils et matériaux fournis.

Si vous êtes plus expérimenté, vous avez la possibilité de travailler sur un projet sur un bloc de pierre ou de marbre de grandes dimensions. L’achat du bloc est un coût en plus du stage.

L’initiation dure trois jours, de 10h à 17h. L’accueil se fait dès 9h30 autour d’un petit thé ou d’un café.

Chacun apporte son pique-nique, son tablier et des lunettes de protection.

Les différentes dates :

14-15-16 août

28-29-30 août

11-12-13 septembre

Tarifs : 250€ pour les trois jours – tarif réduit : étudiants / chômeurs : 180€

Infos et réservations : chirsbazireau@laposte.net – 06.19.17.99.82

chrisbazireau@laposte.net +33 6 19 17 99 82 https://www.chris-bazireau-sculpteur.com/

Chris Bazireau

dernière mise à jour : 2021-05-27 par