Stage de sculpture sur pierre, 20 août 2022, .

Stage de sculpture sur pierre

2022-08-20 10:00:00 – 2022-08-21 17:00:00

2 4 EUR Découvrez l’art roman et apprenez le savoir-faire des tailleurs de pierre.

Avec Valérie Tatin-Sauzet, sculptrice et restauratrice de Monuments Historiques.

Samedi 20 août et dimanche 21 août de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Dès 12 ans / sur réservation.

Découvrez l’art roman et apprenez le savoir-faire des tailleurs de pierre.

Avec Valérie Tatin-Sauzet, sculptrice et restauratrice de Monuments Historiques.

Samedi 20 août et dimanche 21 août de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Dès 12 ans / sur réservation.

Découvrez l’art roman et apprenez le savoir-faire des tailleurs de pierre.

Avec Valérie Tatin-Sauzet, sculptrice et restauratrice de Monuments Historiques.

Samedi 20 août et dimanche 21 août de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Dès 12 ans / sur réservation.

CCPOA

dernière mise à jour : 2022-03-17 par