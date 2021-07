Montaut Montaut Montaut, Pyrénées-Atlantiques Stage de sculpture sur bois Montaut Montaut Catégories d’évènement: Montaut

Pyrénées-Atlantiques

Stage de sculpture sur bois Montaut, 9 août 2021-9 août 2021, Montaut. Stage de sculpture sur bois 2021-08-09 09:00:00 – 2021-08-13 17:30:00

Montaut Pyrénées-Atlantiques Stages sur 5 jours consécutifs.

Découverte ou perfectionnement de la pratique de la sculpture sur bois à partir d’un sujet modelé en terre.

Les stagiaires bénéficient des conseils d’un sculpteur créateur professionnel qui les guidera dans leur démarche.

Lieu Montaut