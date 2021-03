Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu STAGE DE SCULPTURE SUR BOIS : FABRICATION D’UNE MARIONNETTE – CENTRALE 7 Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

STAGE DE SCULPTURE SUR BOIS : FABRICATION D'UNE MARIONNETTE – CENTRALE 7, 3 mai 2021-3 mai 2021, Segré-en-Anjou Bleu. STAGE DE SCULPTURE SUR BOIS : FABRICATION D'UNE MARIONNETTE – CENTRALE 7 2021-05-03 14:00:00 – 2021-05-06 18:00:00

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire EUR 150 150 L’objectif de ce stage est de se familiariser avec le principe de l’animation d’un objet. En créant les éléments nécessaires à la conception d’une marionnette, vous comprendrez les mécanismes d’actions pour animer un objet selon le rôle souhaité. Grâce au principe de tenon-mortaise, vous réaliserez une articulation pour lui donner vie. Stage de sculpture sur bois proposé par Vincent Têtu, artiste à Centrale 7, à Nyoiseau du 3 au 6 mai 2021. mediation@centrale7.net +33 2 41 61 30 34 Stage de sculpture sur bois proposé par Vincent Têtu, artiste à Centrale 7, à Nyoiseau du 3 au 6 mai 2021. L’objectif de ce stage est de se familiariser avec le principe de l’animation d’un objet. En créant les éléments nécessaires à la conception d’une marionnette, vous comprendrez les mécanismes d’actions pour animer un objet selon le rôle souhaité. Grâce au principe de tenon-mortaise, vous réaliserez une articulation pour lui donner vie.

