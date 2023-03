Stage de sculpture, 29 avril 2023, Salies-de-Béarn .

Stage de sculpture

Place du Bignot Salies-de-Béarn Basses-Pyrénées

2023-04-29 – 2023-04-30

Salies-de-Béarn

Basses-Pyrénées

EUR 65 65 Pratique du modelage, taille de pierre et de bois sur un projet personnel (simple) auquel vous pouvez d’ores et déjà réfléchi. Apportez vos photos, croquis ou autres sources d’inspiration et nous étudierons la faisabilité du projet quitte à le modifier en fonction de ce critère important. Les outils sont prêtés, vous pouvez apporter vos matériaux récupérés (bois, pierres) sinon nous verrons sur place…. Ayez un tablier, quelques feuilles cartonnées pour faire des gabarits, crayon, gomme, gros feutres. Le repas de midi se fait sous forme d’auberge espagnole.

Vous repartirez avec votre idée concrétisée au choix en terre, pierre ou bois. Les débutants commenceront par du bas-relief et les confirmés pourront s’attaquer à la ronde-bosse.

Le prix est de 65 euros pour les 2 jours, il comprend la cotisation qui permet par ma suite de bénéficier de l’atelier à l’année.

+33 6 20 18 78 20 Association En Aban

En Aban

