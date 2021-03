Gargas Gargas Gargas, Vaucluse Stage de sculpture métal Gargas Catégories d’évènement: Gargas

Stage de sculpture métal, 3 mai 2021-3 mai 2021, Gargas. Stage de sculpture métal 2021-05-03 09:00:00 – 2021-05-05 17:30:00 D83 448, route de St Saturnin
Gargas Vaucluse Gargas

EUR 340 500 Initiez-vous aux techniques de transformation du métal en participant à un stage dans l'atelier de l'artiste – Repartez avec votre création et les bases pour réaliser vos projets futurs claudine.borsotti@gmail.com +33 6 07 05 06 34 http://claudineborsotti.com/

