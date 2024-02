Stage de sculpture métal Abbadiale, maison des arts Arras-en-Lavedan, samedi 17 février 2024.

Du métal de récupération à la sculpture … Initiation au travail de l’acier et réalisation d’un objet en métal recyclé !

Au programme

– Présentation de différents types de métaux et objets de récupération

– Les outils pour la mise en forme de l’acier couper, poncer, ébarber, plier, cintrer…

– La soudure à l’arc principes de base et mise en pratique

– Réalisation des sculptures acier (imaginées par chaque stagiaire en amont du stage)

Prévoir une tenue de bricolage adaptée à la soudure et à l’utilisation de meuleuse.

Si vous en disposez déjà, n’hésitez pas à venir avec votre équipement (hors consommables) matériel de soudure, équipements de protection type lunettes/casque antibruit/gants, outillage etc.

Inscription nécessaire !

DURÉE 2 jours

HORAIRES 9h 17h30

TARIFS 180 €

NOMBRE DE PARTICIPANT·ES 3 à 5

PUBLIC A partir de 16 ans

Les déjeuners sont pris en communs dans les locaux de l’Abbadiale, chaque stagiaire apporte son panier-repas.

Si vous avez besoin d’un hébergement, n’hésitez pas à nous en faire part, nous vous communiquerons les contacts des gîtes et chambres d’hôtes du village.

Inscription

Pedro FREMY, de préférence par email sur pedrobigore@yahoo.fr, ou par téléphone au 06 60 26 56 66, au plus tard le 11 février EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 09:00:00

fin : 2024-02-18 12:00:00

Abbadiale, maison des arts ARRAS-EN-LAVEDAN

Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

