Stage de Sculpture Intuitive en Ariège de 7 jours La Mystérieuse, 20 mars 2022, Soulan.

du dimanche 20 mars au samedi 12 novembre à La Mystérieuse

Ce stage est ouvert aux débutants, nous travaillons sur du haut relief en taille directe. Cela vous permettra de vous familiariser et d’apprendre le maniement des outils ainsi que de comprendre le matériau. Les personnes déjà manuelles et qui ont une expérience dans la sculpture d’autres matériaux ou de pierre pourront travailler en 3D directement. Nous travaillons sur du calcaire mi-dur de Charentes Maritimes, qui est une pierre facile a sculpter sans trop de fatigue physique. Ensemble ou individuellement, et au fur et à mesure de votre avancement, nous aborderons les diverses étapes de réalisation de votre création. L’atelier dispose de tout l’outillage nécessaire: scies, massettes, gradines, ciseaux, rifloirs, papier de verre, …. thés, tisanes et café à volontés. Le prix inclus la pierre, les outils et l’hebergement en chambre partagées (max. 3 pers.), repas en auberge espagnol.

345 €

Découvrez le plaisir et la sensualité du travail de la pierre, (re)trouver la « connection » à votre imaginaire. C’est aussi une occasion de vivre quelques jours dans la détente et la simplicité…

La Mystérieuse Ségalas, 09320 Soulan Soulan Ariège



