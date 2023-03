Stage de sculpture en terre Atelier Monique Degluaire, 12 mai 2023, Chapaize Chapaize.

Stage de sculpture en terre

2023-05-12 – 2023-05-14

EUR 350 350 Les stages de Monique Dégluaire. Cours de sculpture en terre. Cours dans mon atelier.

Nombre de participants : 6 personnes. Cours validé à 3 personnes.

Autre solution : si vous réunissez cinq personnes à une date qui vous convienne, je peux éventuellement me rendre disponible.

Niveau d’expérience : ces cours sont destinés aux adultes et aux jeunes à partir de 15 ans. Ils sont ouverts à tous et adaptés à chaque élève en fonction de ses envies et de son niveau.

Matériel : les outils de sculpteur sont prêtés. La terre est à disposition.

Apportez un tablier et votre matériel si vous en avez.

Hébergement : nombreuses chambres d’hôtes ou gîtes dans le secteur. Contactez l’Office de Tourisme pour vous guider.

IMPORTANT : chacun apporte un plat à partager pour la pause de midi chez nous à la maison, vendredi, samedi et dimanche. C’est très sympa !

Présentation :

Pendant un cours, au-delà d’un enseignement technique, vous pourrez développer votre regard et votre perception des formes. Je serai là à chaque étape pour vous guider dans l’expérience merveilleuse et exigeante de la sculpture en terre.

Programme type d’une session :

– Identifier un projet en partant soit d’une photo, d’un modèle existant ou d’une idée.

– Croquis du projet.

– Préparation de la terre: choix des argiles, battre sa terre.

– Ébaucher et élaborer le sujet choisi.

– Évider et reconstituer la forme.

– Observations et réflexions sur l’expérience.

On se concentrera sur les possibilités infinies du modelage en plein. L’objectif de ces rencontres est que chaque participant prenne un chemin qui l’emmène selon ses capacités à la réalisation de ses envies et de ses besoins. Possibilité de cuisson.

Les résultats des travaux d’élèves sont cuits plus tard, selon les disponibilités du four.

Coût des matériaux et des cuissons :

– 5 € le kg cuit sans émaillage,

– 7 € le kg cuit avec émail.

monique@degluaire.fr +33 3 85 50 19 49 https://monique.degluaire.fr/

