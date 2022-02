Stage de sculpture de bronze à la cire perdue animé par Ruphin Ouedraogo, Artiste Bronzier du Burkina Faso Saint-Maurice-en-Trièves Saint-Maurice-en-Trièves Catégories d’évènement: Isère

Saint-Maurice-en-Trièves

Stage de sculpture de bronze à la cire perdue animé par Ruphin Ouedraogo, Artiste Bronzier du Burkina Faso Saint-Maurice-en-Trièves, 30 mai 2022, Saint-Maurice-en-Trièves. Stage de sculpture de bronze à la cire perdue animé par Ruphin Ouedraogo, Artiste Bronzier du Burkina Faso Anciennement Villa Claude Cayeux 130 montée des hoches Saint-Maurice-en-Trièves

2022-05-30 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-05 16:00:00 16:00:00 Anciennement Villa Claude Cayeux 130 montée des hoches

Saint-Maurice-en-Trièves Isère Saint-Maurice-en-Trièves EUR 320 320 Stage de sculpture en bronze à la cire perdue animé par Ruphin Ouedraogo, Artiste sculpteur du Burkina Faso leszamisdezake@gmail.com +33 6 80 52 64 77 Anciennement Villa Claude Cayeux 130 montée des hoches Saint-Maurice-en-Trièves

dernière mise à jour : 2022-02-15 par Office de Tourisme du Trièves

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Maurice-en-Trièves Autres Lieu Saint-Maurice-en-Trièves Adresse Anciennement Villa Claude Cayeux 130 montée des hoches Ville Saint-Maurice-en-Trièves lieuville Anciennement Villa Claude Cayeux 130 montée des hoches Saint-Maurice-en-Trièves Departement Isère

Saint-Maurice-en-Trièves Saint-Maurice-en-Trièves Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-maurice-en-trieves/

Stage de sculpture de bronze à la cire perdue animé par Ruphin Ouedraogo, Artiste Bronzier du Burkina Faso Saint-Maurice-en-Trièves 2022-05-30 was last modified: by Stage de sculpture de bronze à la cire perdue animé par Ruphin Ouedraogo, Artiste Bronzier du Burkina Faso Saint-Maurice-en-Trièves Saint-Maurice-en-Trièves 30 mai 2022 Isère Saint-Maurice-en-Trièves

Saint-Maurice-en-Trièves Isère