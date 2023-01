Stage de sculpture céramique Tracy-le-Mont Tracy-le-Mont Tracy-le-Mont Catégories d’Évènement: Oise

Stage de sculpture céramique Tracy-le-Mont, 2 février 2023, Tracy-le-Mont Tracy-le-Mont. Stage de sculpture céramique 56 Rue de Nervaise Tracy-le-Mont Oise

2023-02-02 – 2023-02-02 Tracy-le-Mont

Oise Tracy-le-Mont 100 100 Apprendre les principes généraux de la mise en place des formes : le bas et le haut relief et la sculpture en 3D Apprendre les principes généraux de la mise en place des formes : le bas et le haut relief et la sculpture en 3D +33 6 23 78 35 63 Tracy-le-Mont

