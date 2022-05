Stage de sculpture céramique Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon

Stage de sculpture céramique Le Chambon-sur-Lignon, 18 juillet 2022, Le Chambon-sur-Lignon.
Les Roches Espace d'art contemporain

2022-07-18 – 2022-08-12

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire EUR 440 440 Avec Arlette et Marc Simon, céramistes. Axés sur le raku, ils s’adressent aussi bien à des débutants, qu’à des amateurs confirmés. L’atelier confortable et spacieux est très bien outillé. simon.ceramistes@gmail.com +33 4 71 59 26 68 http://www.eaclesroches.com/ Les Roches Espace d’art contemporain Le Chambon-sur-Lignon

