2022-07-26 – 2022-07-28



2022-07-26 – 2022-07-28 EUR 280 Quentin Marais animera un stage de sculpture de la forme au volume sur sa méthode de création et ses techniques de travail.

Vous pourrez alors passer trois jours en immersion à travailler sur un projet personnel tout en mettant en place les processus de création de l’artiste. Réflexion, échange et pratique autour du dessin, découpage, collage, construction d’une forme en volume seront des notions abordées pendant ce stage. Nombre de places : 8

+33 2 41 70 90 21 http://www.maisondupotier.net/fr/information/52344/forme-volume

