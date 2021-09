Lussac-les-Châteaux La Sabline Lussac-les-Châteaux, Vienne Stage de sculpture avec Mélanie Bourlon La Sabline Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Stage de sculpture avec Mélanie Bourlon

La Sabline, le samedi 9 octobre à 10:00

samedi 9 octobre 2021, 10h00-18h00

Stage pour adulte. Mélanie Bourlon donne vie à des animaux grâce à la technique du papier mâché. Venez créer votre projet de modelage durant cette journée de stage. Aucune limite au papier, journée inspirée et conviviale garantie ! Bulletin d’inscription à retrouver à l’accueil de La Sabline ou sur le site internet [www.lasabline.fr/expositions/bestiaire-de-papier](http://www.lasabline.fr/actualites/stage-de-sculpture-avec-melanie-bourlon)

Sur inscription (jusqu’au 7 octobre) / Tarifs : 115 euros par personne.

La Sabline
21 route de Montmorillon
86320 Lussac-les-Châteaux
Le Vinatier
Vienne

2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T18:00:00

