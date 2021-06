Paris Cité des Sciences et de l'Industrie Paris Stage de science Une journée électrique [en ligne] Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stage de science Une journée électrique [en ligne] Cité des Sciences et de l’Industrie, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Paris. Stage de science Une journée électrique [en ligne]

le lundi 12 juillet à Cité des Sciences et de l’Industrie

Les jeunes découvriront ce qu’est l’électricité, son rôle et comment en produire. Ils reconnaîtront ,et nommeront des composants électriques, identifieront leurs rôles. Ils pourront ainsi comprendre et mettre en pratique le principe de l’alternateur et transformer une énergie ,mécanique en énergie électrique. **Batiment**: En ligne **Thèmes**: Physique, Mathématiques **Activités**: Activités et animations, Atelier initiation, Expériences [En savoir plus](https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/animations-spectacles/ateliers-stages-clubs/stages-en-ligne/) Les jeunes découvriront ce qu’est l’électricité, son rôle et comment en produire… Cité des Sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T09:30:00 2021-07-12T13:00:00;2021-07-12T09:30:00 2021-07-12T13:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Cité des Sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des Sciences et de l'Industrie Paris