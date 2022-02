Stage de science Espion des services secrets Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

du mercredi 23 février au mercredi 2 mars à Cité des sciences et de l’Industrie

Bienvenue aux services secrets français ! Vous serez confrontés à toute une série d’épreuves pour faire partie de l’élite des espions. Passer le détecteur de mensonge sera un jeu d’enfant pour vous! Au programme : prélèvement d’empreintes, crochetage de cadenas, traductions de codes, détecteurs, jeux de camouflage et analyses d’images !

Tarif : 95 euros (par enfant) – Tarif abonnés : 85 euros (par enfant)

Stage de science en présentiel pour les 9/12 ans les 23 février et 2 mars Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T17:30:00;2022-03-02T10:30:00 2022-03-02T17:30:00

