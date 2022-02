Stage de science Construis ton stick arcade Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

du mardi 1 mars au jeudi 3 mars à Cité des sciences et de l’Industrie

Qu’ils prennent la forme d’une manette, d’un détecteur de mouvement, d’un clavier ou d’une souris, les contrôleurs de jeu vidéo permettent l’interaction entre le joueur et la machine ; leur histoire est profondément liée à celles du média et de l’informatique. Ce stage vous propose d’en apprendre plus sur ce sujet, mais aussi de concevoir et fabriquer un véritable joystick d’arcade fonctionnant sur PC, en vous initiant aux techniques de fabrication numérique du Fablab de la Cité des sciences et de l’industrie. Et bien sûr, vous repartez avec votre joystick à la fin du stage !

Tarif : 195 euros (par enfant) – Tarif abonné : 185 euros (par enfant)

Stage 3 jours les mardi 1er, mercredi 2 et jeudi 3 mars
Cité des sciences et de l'Industrie
30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

