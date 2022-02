Stage de science Apprenti bâtisseur Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stage de science Apprenti bâtisseur Cité des sciences et de l’Industrie, 3 mars 2022, Paris. Stage de science Apprenti bâtisseur

Cité des sciences et de l’Industrie, le jeudi 3 mars à 10:00

Voilà ce que vous découvrirez en vous participant à ce stage d’un jour : – Expérimenter l’activité du métier de bâtisseur de manière ludique. – Comprendre le principe de stabilité d’une structure et d’équilibre des charges. – Aborder les phases de construction et les types d’architecture selon les époques. – Appréhender et expérimenter les techniques pour bâtir. – Passer de l’idée au dessin puis du dessin au plan. – Aborder l’idée de la taille réduite et du calcul d’échelles.

Tarif : 95 euros (par enfant) – Tarif abonnés : 85 euros (par enfant)

Stage de science en présentiel pour les 6/8 ans mercredi 23 février

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T10:00:00 2022-03-03T17:30:00

