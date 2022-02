Stage de science A l’époque des pharaons Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stage de science A l'époque des pharaons

Cité des sciences et de l'Industrie, le jeudi 24 février à 10:00

Cité des sciences et de l’Industrie, le jeudi 24 février à 10:00

Lors de ce stage, les enfants découvriront comment la vie se déroulait dans cette civilisation fantastique ! Les attributs, les habitudes culturelles, les hiéroglyphes, les attributs des pharaons, les pyramides… Tout cela n’aura plus aucun secret pour eux à la fin de cette journée haute en concepts égyptiens ! Et qui fera la plus belle pyramide qu’il rapportera chez lui ?

Tarif : 95 euros (par enfant) – Tarif abonnés : 85 euros (par enfant)

Stage de science en présentiel pour les 9/12 ans jeudi 24 février

2022-02-24T10:00:00 2022-02-24T17:30:00

