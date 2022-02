Stage de sauvetage côtier Parentis-en-Born Parentis-en-Born Catégories d’évènement: Landes

Stage de sauvetage côtier Parentis-en-Born, 25 avril 2022, Parentis-en-Born. Stage de sauvetage côtier École municipale de voile Plage de Moutéou, Route des campings Parentis-en-Born

2022-04-25 – 2022-04-29 École municipale de voile Plage de Moutéou, Route des campings

Parentis-en-Born Landes 0 0 EUR L’école municipale de voile de Parentis-en-Born propose des séances d’initiation au sauvetage côtier pendant les vacances de printemps, du 25 au 29 avril 2022. Ces stages gratuits sont réservés à un public jeune (niveau CE2 jusqu’au collège). Les horaires des séances :

• de 10h à 12h,

• de 14h à 15h30,

+33 5 24 27 01 03

Pole animation et vie de la Cité

École municipale de voile Plage de Moutéou, Route des campings Parentis-en-Born

