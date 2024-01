Stage de saut en liberté La Celle-Condé, samedi 30 mars 2024.

Au Pôle du Cheval et de l’Âne, retrouvez un stage de saut en liberté organisé par la fédération des poneys et petits chevaux de France et l’Association Nationale du poney français de selle.

Programme à venir. .

Lieu-dit Les Amourettes

La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire contact@poneys-france.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-03-31



L’événement Stage de saut en liberté La Celle-Condé a été mis à jour le 2024-01-24 par OT LIGNIERES