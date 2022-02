Stage de saut au Ty Haras Lancieux Lancieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lancieux

Stage de saut au Ty Haras Lancieux, 20 mars 2022, Lancieux. Stage de saut au Ty Haras Ty Haras Rue des Bénédictins Lancieux

2022-03-20 – 2022-02-27 Ty Haras Rue des Bénédictins

Lancieux Côtes d’Armor Lancieux Laurent BOHEAS intervient dans un ultime stage de saut pour les cavaliers du Ty Haras. Réservez votre place dès maintenant au 06 64 25 09 27 ou par mail : letyharas@gmail.com Dimanche 27 février – Ty haras letyharas@gmail.com +33 6 64 25 09 27 Laurent BOHEAS intervient dans un ultime stage de saut pour les cavaliers du Ty Haras. Réservez votre place dès maintenant au 06 64 25 09 27 ou par mail : letyharas@gmail.com Dimanche 27 février – Ty haras Ty Haras Rue des Bénédictins Lancieux

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lancieux Autres Lieu Lancieux Adresse Ty Haras Rue des Bénédictins Ville Lancieux lieuville Ty Haras Rue des Bénédictins Lancieux Departement Côtes d'Armor

Lancieux Lancieux Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lancieux/

Stage de saut au Ty Haras Lancieux 2022-03-20 was last modified: by Stage de saut au Ty Haras Lancieux Lancieux 20 mars 2022 Côtes-d’Armor Lancieux

Lancieux Côtes d'Armor