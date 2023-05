Stage de salsa cubaine débutant intensif FGO-Barbara Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Stage de salsa cubaine débutant intensif FGO-Barbara, 14 mai 2023, Paris. Du dimanche 14 mai 2023 au dimanche 11 juin 2023 :

dimanche

de 15h00 à 17h00

.Public adultes. A partir de 15 ans. payant 20 euros le stage, 30 les 2, 80 euros les 5 (150 euros pour les couples) Salsa Con Ti organise un stage de salsa cubaine débutant intensif les dimanches du 14/05 au 11/06/23 de 15h à 17h au Centre Barbara. Vous voulez acquérir rapidement ou réviser les bases de la salsa cubaine ?

Vous débrouiller pour aller danser en soirée ? Vous ne retenez pas les enchaînements des cours en soirée ?

Vous avez besoin de corrections et d’un suivi plus personnalisés ? Salsa Con Ti vous propose un stage de salsa cubaine débutant intensif (10h) les dimanches. Possibilité de démarrer le stage le dimanche 21/05 pour les grands débutants.

Pour ceux qui ont déjà assisté à un stage précédent ou pris beaucoup de cours, vous pouvez nous rejoindre à partir du 04/06 ou du 11/06. Vous y réviserez quelques figures essentielles et en apprendrez de nouvelles. FGO-Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris Contact : http://www.salsaconti.com 0673498687 salsaconti@yahoo.fr https://www.facebook.com/Salsa-Con-Ti-64350908923 https://www.facebook.com/Salsa-Con-Ti-64350908923

