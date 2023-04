Stage de salsa avec Salsa con ti FGO-Barbara, 2 avril 2023, Paris.

Du dimanche 02 avril 2023 au dimanche 23 avril 2023 :

dimanche

de 15h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 99 ans. payant

20 euros le stage, 30 les 2, 60 les 4

Salsa Con Ti propose un stage de salsa débutant intensif les dimanches, du 2 au 23 avril, à ceux et celles qui veulent se débrouiller rapidement en soirée et lors des bals en plein air cet été ou rejoindre un cours en cours d’année. Pédagogie et convivialité garanties !

Vous souhaitez acquérir rapidement ou réviser les bases de la salsa portoricaine ? Vous voulez vous remettre à niveau afin d’intégrer un cours en milieu d’année ? Vous êtes danseur de salsa cubaine et voulez vous mettre à la salsa portoricaine ? Vous voulez vous débrouiller en soirée ? Vous ne retenez pas les enchaînements des cours en soirée ? Vous avez besoin de corrections et d’un suivi plus personnalisés ?

Salsa Con Ti vous propose :

Stage de salsa portoricaine débutant intensif (8h) les dimanches du 02/04 au 23/04 de 15H A 17H

Possibilité de démarrer le stage le 09/04 pour ceux qui ne sont pas dispos le 02/04.

Possibilité d’assister à un ou plusieurs stages. Ex : 02/04 ou 02/04 + 09/04 ou 02/04 + 09/04 + 16/04.

Pour ceux qui ont déjà pris beaucoup de cours, vous pouvez nous rejoindre à partir du 16/04 OU 23/04. Vous y réviserez quelques figures essentielles et en apprendrez de nouvelles.

Au programme : -pas de base

-principes de base

-technique de guidage et écoute du guidage

-premières figures (cross body lead, tour à droite, cross body lead turning, pont, open break et boucle…)

-shines (pas en solo) et éléments de style simples

-initiation au timing pour danser en rythme sur la musique

-pratique guidée

Convivialité et pédagogie garanties !

Lieu des stages : Centre Barbara, 1 rue Fleury 75018 Paris métro Barbès Rochechouart ou La Chapelle

Tarifs : 20 euros le stage, 30 les 2, 60 les 4

Infos et inscriptions obligatoires (places limitées et garantie d’un bon équilibre hommes/femmes) : 0673498687 ou salsaconti@yahoo.fr

N’hésitez pas à diffuser l’info en en parlant ou partageant et invitant vos amis à l’évènement Facebook ci-dessous si vous connaissez des personnes intéressées.

https://fb.me/e/I4uWbxnB

FGO-Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris

Contact : http://www.salsaconti.com 0673498687 salsaconti@yahoo.fr https://www.facebook.com/Salsa-Con-Ti-64350908923 https://www.facebook.com/Salsa-Con-Ti-64350908923

Salsa Con Ti